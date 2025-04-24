CROLLO NOTTURNO A PATERNÒ, PAURA IN VIA FALCONIERI: STOP AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE CON ORDINANZA URGENTE

Paternò (CT), 24 aprile 2025 – Momenti di forte apprensione questa notte a Paternò, dove intorno alle ore 4:00 si è verificato il crollo parziale del tetto di un’abitazione abbandonata situata in via...

Paternò (CT), 24 aprile 2025 – Momenti di forte apprensione questa notte a Paternò, dove intorno alle ore 4:00 si è verificato il crollo parziale del tetto di un’abitazione abbandonata situata in via Falconieri. L’edificio, disabitato da anni, ha ceduto nella parte superiore del secondo piano, suscitando paura tra i residenti.

Secondo le prime ipotesi, il crollo potrebbe essere stato provocato dal peggioramento delle condizioni strutturali già compromesse dell'immobile, ulteriormente aggravate dalle intense piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi. Il cedimento ha causato il collasso di parte della copertura all’interno dell’edificio, mentre diversi detriti sono precipitati sulla sede stradale.

Fortunatamente, al momento del crollo non si trovavano persone nei pressi dell’edificio e non si registrano feriti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona, svegliati da un forte boato che ha rotto il silenzio della notte.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha messo in sicurezza l’area e ha eseguito i primi rilievi tecnici. In seguito sono arrivati anche i tecnici comunali, che hanno provveduto a transennare la zona interessata per impedire l’accesso e garantire l’incolumità dei passanti.

A fronte della pericolosità dell’edificio e dei rischi per la pubblica incolumità, il Comune ha emesso nella stessa giornata l’ordinanza n. 79, con la quale si dispone il divieto temporaneo di accesso e di circolazione veicolare e pedonale nell’area antistante i civici 47 e 49 di via Falconieri, nonché nelle immediate adiacenze laterali dell’immobile.

Il divieto rimarrà in vigore fino alla definitiva cessazione dello stato di pericolo, e si invita la cittadinanza a rispettare le delimitazioni e le indicazioni di sicurezza predisposte dalle autorità.