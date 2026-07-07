Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo: il paternese Carmelo Martella conquista uno splendido 7° posto assoluto

Prestazione di prestigio per il pilota di Paternò, protagonista nella "top ten" della Giarre-Montesalice-Milo tra i migliori specialisti della montagna.

Grande soddisfazione per lo sport automobilistico paternese alla Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, dove Carmelo Martella ha centrato un prestigioso 7° posto assoluto, confermandosi tra i protagonisti della storica gara siciliana.

Al volante della sua Bulla 1150, Martella ha fermato il cronometro in 7'40"01, riuscendo a conquistare un posto nella top ten assoluta in una competizione che ha visto al via alcuni dei migliori piloti delle cronoscalate italiane.

La gara è stata vinta da Samuele Mirko Cassibba, protagonista di un autentico trionfo al volante della Nova Proto NP01 V8, davanti a Franco Caruso, secondo a soli 3"73, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Antonino Salamone su Nova Proto NP03 1150. Quarta posizione per Emanuele Schillace, quinto il pilota di casa Orazio Maccarrone sulla Gloria CP7 e sesto il calabrese Francesco Ferragina.

A completare la top ten assoluta troviamo proprio Carmelo Martella al settimo posto, seguito da Giovanni Orazio Carfì, Concetto La Spina e Michele Poma.

Per il pilota paternese si tratta di un risultato di assoluto valore, ottenuto in una gara altamente competitiva e che conferma ancora una volta il suo talento e la costanza di rendimento nelle cronoscalate, portando in alto il nome di Paternò in una delle competizioni automobilistiche più importanti del panorama siciliano