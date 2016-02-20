95047

20 febbraio 2016 16:43
La ricetta della crostata integrale al miele è una variante più sana e leggera della pasta frolla classica che si utilizza di solito per fare le crostate.

Per la base: 

  • 150 gr di farina 00
  • 50 gr di farina integrale biologica
  • Un uovo
  • 100 ml di latte
  • 50 gr di burro
  • 2 cucchiai di miele
  • Mezzo cucchiaino di lievito vanigliato in polvere

Per farcitura e decorazione: 

  • 300 gr di marmellata
  • Zucchero a velo

Prendete una ciotola e mettete le farine, poi unite il burro freddo a pezzettini e impastate con i polpastrelli in modo da avere un composto sbriciolato. Poi aggiungete il miele fuso e raffreddato, il latte tiepido e l’uovo, infine unite il lievito e impastate bene tutti gli ingredienti su una spianatoia infarinata.

Se occorre potete aggiustare l’impasto con altra farina, a piacere potete aromatizzare la vostra frolla con scorza di arancia o limone oppure con la vaniglia con la cannella. Se invece volete una base più croccante e saporita aggiungete all’impasto 50 gr di frutta secca tritata, ad esempio noci, nocciole o mandorle.

Formate una palla, avvolgetela con la pellicola trasparente, e poi fate riposare in frigorifero per un’oretta. Stendete l’impasto sulla spianatoia dando una forma circolare, poi mettete l’impasto sulla teglia per crostate ben imburrata e infarinata. Bucherellate il fondo con una forchetta e poi versate sopra la marmellata, potete usare il gusto che preferite, con gli avanzi di pasta fate delle strisce usando la rotella dentellata e disponetele a rete sulla crostata.

Cuocete la crostata in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti circa. Fate raffreddare un po’ il vostro dolce, poi estraetelo dallo stampo e decorate con un po’ di zucchero a velo.

