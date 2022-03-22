CROTONE, BIMBA UCRAINA FUGGITA DALLA GUERRA MUORE INVESTITA DA UN'AUTO

Una bambina ucraina di 5 anni, arrivata da alcuni giorni in Italia con la famiglia in fuga dalla guerra, è morta dopo essere stata investita da un'auto in località "Cantorato", nella periferia di Crot...

Una bambina ucraina di 5 anni, arrivata da alcuni giorni in Italia con la famiglia in fuga dalla guerra, è morta dopo essere stata investita da un'auto in località "Cantorato", nella periferia di Crotone.

La bambina stava camminando sul ciglio della strada insieme ad una cugina e ad un conoscente di quest'ultima, che é rimasto ferito in modo non grave.

La piccola é morta sul colpo.

Il conducente della vettura che ha investito la bambina, un uomo di 45 anni, dopo l'incidente si é fermato ed é stato lui stesso a tentare di prestarle soccorso, ma per la piccola non c'é stato nulla da fare.

L'incidente é avvenuto in una strada secondaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto é accaduto.

Il conducente dell'auto investitrice é stato portato in ospedale per accertare se le sue condizioni fisiche fossero compatibili con la guida dell'auto. Il 45enne, in particolare, é stato sottoposto ad esami etilometrici.

Nella zona in cui si é verificato l'incidente l'illuminazione pubblica é sufficiente e regolarmente funzionante. (ANSA).