CUGINETTI TRAVOLTI A VITTORIA. PURTROPPO ANCHE SIMONE È DECEDUTO

La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto.Anche Simone D’Antonio, 12 anni, è morto.Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa nel centro storico di Vittoria d...

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2019 13:15
Dintorni
La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto.

Anche Simone D’Antonio, 12 anni, è morto.

Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa nel centro storico di Vittoria da un Suv lanciato a grande velocità.

Simone in un primo tempo, nonostante avesse perso le gambe, era riuscito a sopravvivere.

Oggi, però, dal Policlinico di Messina dove era ricoverato è arrivata la notizia che anche lui non è riuscito a farcela.

I due ragazzini sono stati investiti in pieno mentre erano seduti sul gradino dell’uscio di casa.

Chi era lì ha descritto una scena straziante e impressionante, tra l’altro documentata dalle immagini di un sistema di videosorveglianza.

