CUGINETTI TRAVOLTI A VITTORIA. PURTROPPO ANCHE SIMONE È DECEDUTO
La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto.Anche Simone D’Antonio, 12 anni, è morto.Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa nel centro storico di Vittoria d...
La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto.
Anche Simone D’Antonio, 12 anni, è morto.
Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa nel centro storico di Vittoria da un Suv lanciato a grande velocità.
Simone in un primo tempo, nonostante avesse perso le gambe, era riuscito a sopravvivere.
Oggi, però, dal Policlinico di Messina dove era ricoverato è arrivata la notizia che anche lui non è riuscito a farcela.
I due ragazzini sono stati investiti in pieno mentre erano seduti sul gradino dell’uscio di casa.
Chi era lì ha descritto una scena straziante e impressionante, tra l’altro documentata dalle immagini di un sistema di videosorveglianza.