Cuoco paternese ucciso in un ristorante a Montecarlo

L’autore del delitto è un collega. Si è consegnato ai carabinieri di Bordighera

25 febbraio 2017 12:26
“Ho commesso qualcosa di grave in un ristorante di Monaco”. Queste le parole che Ricard Nika, 30 anni, cuoco di origine albanese, ma da sempre residente a Bordighera, incensurato, ha detto ai carabinieri della città delle Palme che lo hanno fermato dopo averlo visto vagare, confuso, con gli abiti macchiati di sangue. L’uomo è accusato dell’omicidio del collega Alfio Fallica, 30 anni,siciliano residente a Mentone. Lo ha colpito, durante una lite,con vari fendenti sferrati con un coltello da cucina in una cantina del ristorante “Pulcinella” a Montecarlo. Non ancora chiari i motivi del litigio: il reo confesso, dopo l’arresto non ha più parlato. Dopo l’omicidio, che sarebbe avvenuto quando nel locale non c’erano altre persone, Nika è salito sul suo scooter ed è tornato a Bordighera dove i carabinieri lo hanno fermato,scoprendo anche che aveva una ferita ad un braccio procuratosi durante la lite con il collega ucciso. Ora è in carcere a Imperia.

