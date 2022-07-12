Curiosità sul Gran Premio di Francia e favoriti per la gara del 24 luglio 2022

Le scuderie riscaldano i motori per il Gran Premio di Francia che andrà in scena il 24 luglio 2022 dopo il consueto weekend di prove libere e qualificazioni.Su Betfair scommesse Italia sono già pronte...

Su Betfair scommesse Italia sono già pronte le quote per i piloti favoriti ma la storia di questo circuito mette ben in evidenza il dominio Ferrari, infatti le statistiche sono favorevoli alla Rossa, che lotterà fino all’ultima curva contro la Red Bull per contendersi Classifica Piloti e Costruttori.

Ecco alcune curiosità e tutti i piloti favoriti per la vittoria del GP di Francia 2022.

I piloti più vincenti del GP di Francia

Il pilota che ha vinto più volte in assoluto questo Gran Premio è il tedesco Michael Schumacher con 8 trionfi, segue il francese Alain Prost con 6 e chiude il podio Juan Manuel Fangio con 4 vittorie, insieme a Nigel Mansell a pari merito.

Le scuderie più vincenti e altre curiosità statistiche del GP di Francia

Come già accennato, è la Ferrari a dominare la classifica costruttori all time di questo circuito con ben 17 vittorie totali e con lo stesso numero, il motore del Cavallino Rampante è il più vincente in assoluto.

Anche per quanto riguarda le pole position, la Ferrari domina la classifica con 17 partenze dal primo posto. Segue la scuderia William con 8 partenze davanti a tutti, mentre al terzo posto, chiude il podio la Lotus con 7 pole.

Il pilota che ha ottenuto più pole nel GP di Francia è l’argentino Juan Manuel Fangio con 5 pole position, seguono Jim Clark e Michael Schumacher con 4 pole, chiudono il podio Alain Prost, Nigel Manse, Jackie Stewart e Damon Hill con 3 pole.

Nella classifica dei podi totali ottenuti in gara, domina Prost insieme a Schumacher con 11, per quanto riguarda la Ferrari, sono 50 i podi ottenuti in carriera nelle gare francesi, statistiche con le quali si conferma il motore che è salito più volte sui primi tre gradini.

Il Gran Premio di Francia viene percorso nel circuito più antico della storia delle gare automobilistiche, la prima edizione risale al lontano 1906 ma soltanto dal 1950 questo Gran Premio fa parte delle gare Mondiali del campionato di Formula 1.

I favoriti del GP di Francia 2022

Le scommesse GP Francia 2022 mettono in risalto Verstappen come favorito ma bisognerà tener conto della fame di Leclerc e Sainz che stanno tentando in tutti i modi di riaprire sia il Mondiale Piloti che la Classifica Costruttori.

Questa gara si preannuncia davvero entusiasmante e viste le statistiche all time, la Ferrari potrebbe seriamente rilanciarsi nel Mondiale di Formula 1 2022.

Due pedine fondamentali che potrebbero rompere gli equilibri sia in gara che nelle qualifiche sono Russell e Hamilton per la scuderia Mercedes, mentre il francese Ocon Esteban con la scuderia Alpine, cercherà di ottenere una vittoria casalinga che manca dal 1993, anno in cui trionfò l’ultimo francese in questo Gran Premio: Alain Prost con la scuderia Williams Renault.