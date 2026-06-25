Da Biancavilla a Catania per spacciare: nei guai un 18enne con decine di dosi pronte alla vendita

Il giovane, incensurato, è stato sorpreso dalla Polizia in auto con 172 grammi di marijuana e 36 grammi di hashish già confezionati in dosi pronte per essere spacciate.

In trasferta, a Catania, con le dosi di droga in auto pronte per essere spacciate. Le aspettative di un giovane pusher di Biancavilla, incensurato e di appena 18 anni, si sono infrante per l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona di viale Libertà.

A destare la curiosità dei poliziotti delle moto volanti è stata la presenza di un’auto ferma, a fari spenti, in via Mascagni, con a bordo un giovane che si guardava continuamente intorno con fare sospetto.

I poliziotti hanno voluto vederci chiaro e si sono avvicinati all’auto del giovane che, non appena si è accorto della loro presenza, ha tentato di mettere in moto, in fretta e furia, nel tentativo di ingranare la marcia e far perdere le proprie tracce. Le sue intenzioni, però, sono state subito comprese dai poliziotti che lo hanno bloccato, intimandogli di spegnere l’auto. Non appena il 18enne biancavillese ha aperto il finestrino, i poliziotti hanno avvertito in modo chiaro un forte odore di marijuana.

All’interno dell’auto gli agenti della Questura hanno trovato 172 grammi di marijuana e 36 grammi di hashish, confezionati in piccole bustine pronte per essere vendute. La sostanza è stata sottoposta a verifica mediante i narco test in dotazione, rilevando una positività alla cannabis.

Pertanto, la droga rinvenuta è stata sequestrata dai poliziotti che, al termine delle attività di polizia giudiziaria, hanno arrestato il pusher per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Biancavilla, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.