DA CALTANISSETTA A MILANO: CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVARE UN RAGAZZINO

Un ragazzo di 14 anni della provincia di Caltanissetta è stato trasferito questa mattina con un volo dell’aeronautica militare all’Istituito Neurologico Carlo Besta di Milano dove sarà sottoposto a delle cure salvavita.

Il quattordicenne, affetto da una malattia rara, in questi giorni è stato ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Elia. Visto l’aggravarsi delle condizioni generali il direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta, Luciano Fiorella, ha acquisito la disponibilità dell’ospedale Besta e, grazie alla collaborazione della Prefettura, è riuscito a far partire il giovane paziente.

Il trasporto aereo è stato effettuato da un volo dell’aeronautica militare partito da Catania.

L’organizzazione del trasferimento è stata organizzata grazie alla centrale operativa del 118, diretta da Giuseppe Misuraca, che ha trasferito il piccolo paziente a Catania in elisoccorso, accompagnato dal primario di rianimazione Giancarlo Foresta.

L’operazione è iniziata e si è conclusa nell’arco della mattinata. «Un ringraziamento speciale – ha detto il direttore sanitario Luciano Fiorella – all’aerenautica militare, alla Prefettura e al 118 con l’augurio che il giovane paziente possa riprendersi».