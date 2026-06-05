Da Catania a Montreal senza scali: inaugurato il primo volo diretto Air Canada

Taglio del nastro all'aeroporto di Catania per la nuova tratta stagionale operata tre volte a settimana fino a ottobre 2026.

E' decollato stamattina dall'aeroporto di Catania il primo volo diretto operato da Air Canada con destinazione Montreal, inaugurando ufficialmente la nuova tratta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026

Il collegamento è operato con un moderno Boeing 787 Dreamliner.

"La partenza del primo volo diretto tra Catania e Montreal segna un momento importante per il nostro aeroporto e per l'intero territorio siciliano - hanno dichiarato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac - questa nuova rotta rafforza il processo di internazionalizzazione della Sicilia e consolida il ruolo di Catania come polo strategico del Mediterraneo.

Continuiamo a lavorare per ampliare la rete dei collegamenti intercontinentali e rendere la Sicilia sempre più connessa alle principali mete internazionali".

"Siamo lieti di inaugurare il nuovo volo diretto tra Catania e Montreal - ha dichiarato Margaret Skinner, direttrice senior delle vendite Emeai di Air Canada - questo collegamento rafforza i profondi legami che uniscono la Sicilia e il Canada e offrirà nuove opportunità a famiglie, imprese e comunità che vivono e operano su entrambe le sponde dell'Atlantico. Contribuirà inoltre a sostenere la crescita dei flussi turistici e degli scambi culturali tra i due territori.

Grazie a questo nuovo volo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno accedere facilmente all'intera rete internazionale di Air Canada e raggiungere con maggiore comodità numerose destinazioni in Canada, Nord America e nel resto del mondo" L'inaugurazione del volo è stata festeggiata nell'aeroporto di Catania con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti di Air Canada, Sac e dell'Ambasciata del Canada in Italia.