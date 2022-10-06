ARRIVA IL VOLO CATANIA TRAPANI COSTA MENO DI UN PIENO DI BENZINA

La compagnia aerea Aeroitalia da fine ottobre lancia il volo Trapani-Catania.Sul profilo Facebook dell'Airgest che gestisce l'aeroporto trapanese è scritto: "Dura 50 minuti e costa meno di un pieno di...

La compagnia aerea Aeroitalia da fine ottobre lancia il volo Trapani-Catania.

Sul profilo Facebook dell'Airgest che gestisce l'aeroporto trapanese è scritto: "Dura 50 minuti e costa meno di un pieno di benzina il volo che collegherà Trapani e Catania.

La compagnia aerea AeroItalia lo ha inserito in vendita sul suo sito, da stamattina. Collegamenti a partire dal 30 ottobre ogni lunedì, venerdì e domenica con partenza da Trapani alle 8 e ritorno alle 20.50 da Catania". I costi partono da 35,07.