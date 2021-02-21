DA DOMANI AL VIA INSTALLAZIONE DEL NUOVO SPARTITRAFFICO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, PROBABILI RALLENTAMENTI

A partire da lunedì 22 febbraio, sulla Tangenziale Ovest di Catania, saranno avviati gli interventi di sostituzione delle barriere spartitraffico.Al centro dell'attuale sezione dello spartitraffico ve...

A partire da lunedì 22 febbraio, sulla Tangenziale Ovest di Catania, saranno avviati gli interventi di sostituzione delle barriere spartitraffico.

Al centro dell'attuale sezione dello spartitraffico verrà installata un'unica barriera spartitraffico monofilare di nuova concezione brevettata da Anas, denominata National Dynamic Barrier Anas.

Una delle caratteristiche più performanti della nuova barriera di sicurezza riguarda il ridotto spostamento massimo della stessa in caso di impatto con un veicolo pesante da 38 tonnellate.

Al fine di verificare il comportamento della barriera, in fase di crash test è stata peraltro effettuata una prova unica nel suo genere, che è consistita nel lanciare per una seconda volta un ulteriore mezzo da 38 tonnellate sulla barriera già incidentata.

Le prestazioni della nuova barriera Anas consentiranno di recuperare la sezione dello spartitraffico attualmente delimitata dalle barriere in acciaio, aumentando quindi la sezione di ogni carreggiata di circa 1,5 metri.

Le lavorazioni, che prevedono la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, saranno eseguite in fascia oraria h24 al fine di limitarne al massimo la durata e poiché la complessità del cantiere non consentirebbe interventi in sola fascia notturna.

Pertanto, anche a scopo di verificare l'impatto sul traffico, si è scelto di avviare i primi interventi dal km 18,900 al km 19,300, nel tratto di Tangenziale soggetto a traffico meno intenso, tra gli svincoli di Passo Martino e Zona Industriale Nord.

