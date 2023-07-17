DA DOMANI AL VIA LA SOCIAL CARD, RITIRABILE AGLI UFFICI POSTALI

Prende il via il progetto di sostegno alla spesa e al fabbisogno alimentare dei nuclei familiari composti da almeno tre persone. Da domani i 18 luglio sarà possibile ritirare la card ricaricabile negl...

Da domani i 18 luglio sarà possibile ritirare la card ricaricabile negli uffici postali attraverso un codice che sarà recapitato alle famiglie che ne hanno diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni all’Inps.

E tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro della social card “Dedicata a te” per l’acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi.

A questi 382 euro c’è la possibilità di sommare gli sconti del 15% ottenuti da tutti quelli che nella distribuzione moderna hanno aderito al progetto.

La carta è attivabile entro il 15 settembre e oltre un milione di famiglie potrebbe farne richiesta. Qualora non venisse utilizzata, dopo il 15 settembre i fondi verranno ripartiti tra le famiglie che avranno attivato la card.