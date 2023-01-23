DA DOMANI ALLE 19 DISTRIBUTORI DI BENZINA CHIUSI PER SCIOPERO

Da domani alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, i distributori di carburanti saranno chiusi per sciopero.Lo ricordano le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc-Anisa in una nota rile...

A cura di Redazione 23 gennaio 2023 14:57

