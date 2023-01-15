95047

DA DOMANI, CHIUSA DI NOTTE LA SS121 TRA PATERNO' E VALCORRENTE

La prossima settimana, sulla strada statale 121 “Catanese”, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma,...

15 gennaio 2023 10:42
News
La prossima settimana, sulla strada statale 121 “Catanese”, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal km 12,000 al km 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio.

Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.

