DA DOMANI CHIUSA PER DUE GIORNI L'AUTOSTRADA SIRACUSA – CATANIA IN DIREZIONE CATANIA

Giovedì 9 e venerdì 10 marzo saranno effettuate le periodiche attività di formazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa.

L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, nella sola direzione Catania, in fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 16:30.

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

