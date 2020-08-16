DA DOMANI DISCOTECHE CHIUSE IN TUTTA ITALIA E MASCHERINA OBBLIGATORIA LA SERA

Il Governo spegne letteralmente la musica. Era nell’aria già da qualche giorno, ora è ufficiale: chiuse le discoteche e le sale da ballo in tutta Italia almeno sino al 7 settembre.Decisione figlia del...

Il Governo spegne letteralmente la musica. Era nell’aria già da qualche giorno, ora è ufficiale: chiuse le discoteche e le sale da ballo in tutta Italia almeno sino al 7 settembre.

Decisione figlia dell’aumento repentino dei casi di Coronavirus, in particolare nell’ultimo periodo, che hanno spinto il Governo a prendere la drastica decisione. Anche il Comitato tecnico scientifico ormai da giorni aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all’aumento dei casi positivi.

Oggi, alle 16, si è svolto un nuovo incontro tra Governo e Regioni, alla presenza dei ministri Boccia, Speranza e Patuanelli.

“La decisione avrà effetto da domani (17 agosto) almeno fino al prossimo 7 settembre: non saranno ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale”,

Di seguito vi riportiamo il testo integrale dell’ordinanza uscita pochi minuti fa, con importanti novità anche sulle mascherine: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: è fatto obbligo dalle ore 18 alle 06, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali“.

LEGGI L'ORDINANZA QUI