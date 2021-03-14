DA DOMANI LA SICILIA DIVENTA ARANCIONE. A PASQUA TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA

La Sicilia alla mezzanotte di oggi entrerà in zona arancione.La differenza principale, infatti, è la chiusura al pubblico di bar e ristoranti, che però resteranno aperti per asporto e servizio a domic...

La Sicilia alla mezzanotte di oggi entrerà in zona arancione.

La differenza principale, infatti, è la chiusura al pubblico di bar e ristoranti, che però resteranno aperti per asporto e servizio a domicilio. Vietato anche spostarsi da un comune all'altro, fatte salve le ragioni di salute, lavoro e le emergenze.

Il riepilogo delle misure.

Le seguenti disposizioni saranno in vigore dal 15 Marzo al 2 Aprile e nella giornata del 6 Aprile 2021

SPOSTAMENTI VIETATI

-Fuori dal proprio Comune.

-Vietati dalle ore 22 alle ore 5.

SPOSTAMENTI CONSENTITI

-All’interno del proprio Comune

-Gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

-È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITÀ CONSENTITE

-La visita ad amici o parenti (max 2 persone), una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22 all'interno del proprio Comune.

I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.

-L’attività motoria all'aperto, rispettando le misure di distanziamento.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

-Attività didattiche in presenza per tutte le classi fino alla scuola secondaria di primo grado.

-Didattica a distanza (DAD) ed in presenza al 50%, dalla scuola secondaria di secondo grado.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

APERTI

-I Negozi fino alle ore 21.

CHIUSI

-Bar e Ristoranti

Consentiti asporto (fino alle 18 per i bar, fino alle ore 22 per ristoranti e pizzerie) consegne a domicilio (senza restrizioni).

-I centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

SPORT E CULTURA

CHIUSI

-Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.

-Teatri e cinema.

Il 3, il 4 e il 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa, ad esclusione di aree in zona bianca.

Nelle regioni ci si potrà spostare rispettando le regole per le zone arancioni: è una deroga alla regola generale delle zone rosse dettata dalle feste pasquali.