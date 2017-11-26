DA DOMANI LAVORI SULLA SS.284 TRA PATERNÒ E SANTA MARIA DI LICODIA

Anas comunica che a partire da lunedì 27 novembre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale della strada statale 284 “Occidentale Etnea” tra il km 37,700 e il km 41,550,...

Anas comunica che a partire da lunedì 27 novembre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale della strada statale 284 “Occidentale Etnea” tra il km 37,700 e il km 41,550, tra le località di Paternò e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

Occorrerà pertanto istituire il senso unico alternato in tratti saltuari a seconda dell’avanzamento del cantiere, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 17.

All'approssimarsi dei restringimenti di carreggiata, tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di 30 km/h e il divieto di sorpasso.