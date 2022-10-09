DA DOMANI, LUNEDÌ 10 OTTOBRE , CIRCOLAZIONE LIMITATA DALLA TANGENZIALE VERSO CIRCONVALLAZIONE CATANIA

Lunedì 10 ottobre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria per la risagomatura di tratti della sede stradale di competenza del Comune di Misterbianco Tangenziale Ovest – Monte Pò – via Fe...

Lunedì 10 ottobre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria per la risagomatura di tratti della sede stradale di competenza del Comune di Misterbianco Tangenziale Ovest – Monte Pò – via Felice Fontana che avranno la durata di otto giorni e si concluderanno presumibilmente il prossimo martedì 18 ottobre.

Per tale occasione stamani il Comune ha emesso una ordinanza che prevede la parzializzazione delle corsie di marcia e di sorpasso di via Felice Fontana nella carreggiata direzione da autostrada Messina Siracusa verso Catania.

I lavori saranno essere eseguiti e organizzati in modo da non creare estremo disagio agli utenti e ai residenti e lo scavo ed il relativo ripristino sarà essere eseguito a tratti, procedendo allo scavo del tratto successivo dopo l’avvenuto ripristino del tratto precedente.

Sarà per l’occasione approntata la segnaletica stradale verticale, diurna e notturna, affinché sia garantita la sicurezza.

L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti in transito la massima cautela rispettando la segnaletica ed i limiti di velocità.