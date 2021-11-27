DA DOMENICA L’INVERNO BUSSA ALLE PORTE DELLA SICILIA

Nel prossimo fine settimana la Sicilia continuerà ad essere interessata da correnti instabili, che come anticipa il sito centrometeosicilia porteranno altre piogge seppur meno organizzate ed intense....

Nei prossime giorni, complice la presenza di un forte anticiclone delle Azzorre nell’atlantico che si eleverà fino alla Groenlandia e l’Islanda, masse d’aria fredda di origine artica scivoleranno sull’Europa e sul Mediterraneo centro-occidentale, portando instabilità e un generale calo delle temperature.

La Sicilia verrà interessata marginalmente, almeno in un primo momento, ma avremo comunque la possibilità di piogge specie sui settori centro-occidentali dell’isola; il tutto accompagnato da temperature sotto media, con un calo più deciso a partire da domenica.

SABATO 27 novembre

Al mattino e nel primo pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso o coperto da nubi medio-alte su gran parte dell’isola, con la possibilità di qualche pioggia di debole intensità sui settori occidentali e meridionali dell’isola.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi.

Venti di ponente di moderata intensità.

Mari mossi.

DOMENICA 28 novembre

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo nuvoloso o coperto su gran parte della Sicilia con piogge di moderata intensità inizialmente sui settori occidentali, in estensione al resto dell’isola entro la mattinata. La giornata proseguirà con cielo molto nuvoloso e rovesci sparsi.

Temperature in calo soprattutto dal pomeriggio.

Venti di moderata intensità inizialmente di libeccio, in rotazione a ponente dal pomeriggio.

Mari molto mossi.