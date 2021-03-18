DA EMA IL VIA LIBERA AL VACCINO ASTRAZENECA: SICURO ED EFFICACE

Via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino AstraZeneca. "E' sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi" e la somministrazione,...

Via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino AstraZeneca. "E' sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi" e la somministrazione, ha detto la direttrice di Ema Emer Cooke. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha affermato Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza). Tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità, ha spiegato la direttrice dell'Ema, Emer Cooke.

Sono stati riportati 25 casi" di eventi tromboembolici rari "su 20 milioni di vaccinati" con AstraZeneca. La commissione sulla sicurezza dell'Ema "non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti". "Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più" riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione, ha detto Emer Cooke.

Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca "deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali", ha quindi aggiunto Straus.

"Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile", ha commentato il premier Mario Draghi. Domani dalle 15 riprendono quindi le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, ha comunicato il ministero della Salute. "Ora serve una campagna di comunicazione per rafforzare il piano vaccinale e riprendere le somministrazioni a pieno regime", scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie

"Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte. Quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Mi fido della scienza e il vaccino resta la nostra arma più preziosa per combattere il virus. E sconfiggerlo". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su twitter.

Subito dopo la conclusione della conferenza stampa dell'Ema, in Francia sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca.

ANSA