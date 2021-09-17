DÀ FUOCO A UN TERRENO MA LA MAGLIA DI SUPERMAN LO INCASTRA, 67ENNE DENUNCIATO A TRAPANI

E’ stato tradito da Superman l’uomo che è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver appiccato un incendio che ha distrutto una vasta porzione di vegetazione. La sua maglia da super eroe, infatti, non...

E’ stato tradito da Superman l’uomo che è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver appiccato un incendio che ha distrutto una vasta porzione di vegetazione. La sua maglia da super eroe, infatti, non è passata inosservata alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno inchiodato. Così per il piromane è scattata la denuncia.

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Buseto Palizzolo (TP) hanno denunciato un uomo di 67 anni per il reato d’incendio. Dopo la denuncia sporta dal proprietario del terreno incendiato, i Carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il colpevole che aveva agito nel cuore della notte mandando in fumo oltre un ettaro di vegetazione.

Le fiamme per fortuna non hanno danneggiato le tante abitazioni presenti.

Avendo agito nelle ore notturne nessuno nelle vicinanze aveva notato nulla ma l’uomo ha commesso un errore; non si è accorto che l’occhio delle telecamere di videosorveglianza l’avevano immortalato proprio mentre appiccava il fuoco e subito dopo si dava alla fuga. Ma un particolare l’ha tradito, indossava la maglia di Superman mentre scappava via per le strade del paese.

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri. Resta da capire se l’uomo sia responsabile anche di altri incendi che si sono sviluppati nella zona all’inizio di agosto mandando in fumo diversi ettari di vegetazione.