DA LUNEDÌ 15 FEBBRAIO SICILIA ZONA GIALLA: FIRMATA L’ORDINANZA MUSUMECI

«Da lunedì mattina la Sicilia sarà “zona gialla”» annuncia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. «Ho appena firmato l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia! Da lunedì si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro».

Il Ministro Speranza, però, ha detto NO all’apertura dei ristoranti il giorno di San Valentino. «Ho scritto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della “zona gialla” alla domenica, per restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi. Il Ministro mi ha informato di non poter accedere alla nostra richiesta e la legge, purtroppo, consente solo ordinanze regionali che prevedano maggiori chiusure e non il contrario»

Ecco i divieti da rispettare e quali restrizioni non ci saranno più: