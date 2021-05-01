95047

DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARA' ATTIVO L'AUTOVELOX FISSO SULLA SS284 A BIANCAVILLA

Da lunedi  3 maggio sulla SS. 284, nei due sensi di marcia del tratto di competenza del Comune di Biancavilla, entrerà in funzione l' Autovelox fisso, servizio di rilevazione automatica della velocità...

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2021 09:37
DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARA' ATTIVO L'AUTOVELOX FISSO SULLA SS284 A BIANCAVILLA -
News
Condividi

Da lunedi  3 maggio sulla SS. 284, nei due sensi di marcia del tratto di competenza del Comune di Biancavilla, entrerà in funzione l' Autovelox fisso, servizio di rilevazione automatica della velocità .

A tutti gli automobilisti si raccomanda il rispetto dei limiti di velocità imposti. La violazione dei limiti comporta l'erogazione di sanzioni previste dal Codice della strada, decurtazioni di punti sulla patente e, nei casi piu gravi, la sospensione della patente.

L'installazione rientra in un piano di sicurezza per l'intensificazione dei controlli sui comportamenti di guida non corretti predisposto dalla Prefettura di Catania in collaborazione con l'Anas, la Polizia stradale e i comuni del territorio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047