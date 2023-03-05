DA LUNEDÌ AL VIA I LAVORI ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, PREVISTI DISAGI

Lunedì 6 marzo avranno inizio i lavori alla Circonvallazione per realizzare un nuovo tappeto d’asfalto, a cominciare dal tratto di viale Felice Fontana all’altezza dell’ospedale Garibaldi nella corsia...

Lunedì 6 marzo avranno inizio i lavori alla Circonvallazione per realizzare un nuovo tappeto d’asfalto, a cominciare dal tratto di viale Felice Fontana all’altezza dell’ospedale Garibaldi nella corsia in direzione Ognina.

Questi interventi di rinnovamento del manto stradale seguono quelli di messa in sicurezza dei marciapiedi e delle alberature, eseguiti nelle scorse settimane, e sono parte di un appalto per la risistemazione degli oltre nove chilometri dell’asse viario da Monte Po’ a Ognina e viceversa.

Il finanziamento per il cantiere, pari a circa quattro milioni di euro, è stato ottenuto grazie alla rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania, mentre i lavori sono stati avviati lo scorso mese di luglio attraverso una procedura di gara indetta dalla Direzione Comunale Manutenzioni.

La scarifica e la bitumazione, che comportano la rimozione di avvallamenti e di situazioni di pericolo dovute al degrado del manto stradale, verranno eseguite a traffico aperto, in modo da non intralciare il flusso veicolare più di quanto necessario. Le operazioni meccaniche e quelle svolte dagli operatori del primo tratto della Circonvallazione, dalla rotatoria di Monte Po a San Nullo, dureranno circa venti giorni, con la precisazione che il Comune ha stabilito che nelle prime tre giornate lavorative esse avranno inizio solo a partire dalle ore 9,00. La zona del cantiere sarà presidiata dalla polizia locale, al fine di agevolare il flusso veicolare.