DA LUNEDÌ AL VIA LA MANUTENZIONE DEL VERDE SU SS 121 TRA PATERNO' E MISTERBIANCO
A cura di Redazione
02 giugno 2018 09:09
Dalla prossima settimana avranno inizio le attività di manutenzione delle opere in verde sulla strada statale 121 “Catanese”, nel tratto a quattro corsie tra il km 7,000 e il km 17,500, tra Misterbianco e Paternò (CT).
Le lavorazioni avranno corso tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 15, e si protrarranno fino a venerdì 13 luglio.
Saranno pertanto istituiti restringimenti di carreggiata, in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, con divieto di sorpasso e limite di velocità pari a 30 km/h.