DA LUNEDÌ AL VIA LA MANUTENZIONE DEL VERDE SU SS 121 TRA PATERNO' E MISTERBIANCO

Dalla prossima settimana avranno inizio le attività di manutenzione delle opere in verde sulla strada statale 121 “Catanese”, nel tratto a quattro corsie tra il km 7,000 e il km 17,500, tra Misterbianco e Paternò (CT).

Le lavorazioni avranno corso tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 15, e si protrarranno fino a venerdì 13 luglio.

Saranno pertanto istituiti restringimenti di carreggiata, in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, con divieto di sorpasso e limite di velocità pari a 30 km/h.