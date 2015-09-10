Da lunedì ufficialmente in servizio l’anagrafe canina alla zona Ardizzone

La microchippatura dei cani sarà totalmente gratuita: basta prenotarsi telefonicamente. I particolari

95047.it Da lunedì prossimo entra ufficialmente in servizio l’anagrafe canina. I locali assegnati dal municipio paternese ai medici veterinari dell’Asp sono quelli di Piazzale del Lavoro, 24: di fatto, accanto al palazzone comunale di Zona Ardizzone (proprio sopra il supermarket). Il servizio - a parte l’inaugurazione di lunedì - sarà fruibile il primo ed il terzo martedì del mese su prenotazione che potrà avvenire al numero 095.7970448. L’anagrafe canina permetterà la microchippatura (che sarà totalmente) gratuita dei cani: un “accorgimento” che per i proprietari dei cani è ormai obbligatorio per legge. Dal prossimo mese di ottobre scatteranno anche i relativi controlli e chi non si sarà adeguato verrà dapprima diffidato e poi, eventualmente, multato di 50 euro. I cittadini interessati devono presentarsi muniti di documento personale e codice fiscale.

“Si tratta di un servizio che arriva al termine di un percorso cominciato già da qualche anno con le sterilizzazioni e che oggi arriva ad un obiettivo importante - spiega a 95047.it il vicesindaco, Carmelo Palumbo -. Il primo obiettivo è, ovviamente, quello di scoraggiare l’abbandono dei cani ed il proliferare del randagismo. Da lunedì prossimo parte un servizio che non poteva più essere rinviato”.