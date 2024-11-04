DA MANIACE ALLE FILIPPINE: UN RAGAZZO ITALIANO AL MISTER GLOBE INTERNATIONAL

Un ragazzo di Maniace (CT) rappresenta l’Italia al prestigioso “Mister Globe International”, uno dei principali concorsi di bellezza al mondo in programma questa settimana nelle Filippine, a Cebu.Gabr...

Un ragazzo di Maniace (CT) rappresenta l’Italia al prestigioso “Mister Globe International”, uno dei principali concorsi di bellezza al mondo in programma questa settimana nelle Filippine, a Cebu.

Gabriele Calà Lesina, 25 anni, alto 1.87, fotomodello con la passione per lo sport, arriva al concorso sullo slancio dell’ottimo risultato conquistato in estate a Pescara dove il ragazzo catanese è stato tra i 20 finalisti del concorso di Mister Italia organizzato da patron Claudio Marastoni.

“Quella è stata una bellissima esperienza che mi ha dato consapevolezza dei miei mezzi oltre che tanti amici – rivela Gabriele alla vigilia della partenza per le Filippine – Ora sono orgoglioso e onorato di rappresentare l’Italia in un’esperienza internazionale. Confido nel tifo e nel supporto di tutti, a cominciare dalla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto nella mia avventura nel mondo delle sfilate. Il sogno è quello di sfondare nello spettacolo, che sia televisione o moda poco importa. Intanto mi godo questa esperienza che sono sicuro mi arricchirà dal punto di vista professionale e umano”.

Per tutta la settimana Gabriele Calà Lesina sarà impegnato in sfilate, passaggi giuria e shooting fotografici nella città asiatica: la finalissima è in programma domenica a Toledo City, sempre nelle Filippine.