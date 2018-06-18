DA MERCOLEDÌ 20 GIUGNO CHIUSA L’AUTOSTRADA A19 “PALERMO-CATANIA” IN DIREZIONE PALERMO TRA ENNA E PONTE CINQUE ARCHI

L’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Enna e Ponte Cinque Archi, sarà chiusa da mercoledì 20 giugno in direzione Palermo. Il provvedimento, spiega l’Anas, sarà necessario per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato sul viadotto Morello, già sottoposto a doppio senso di circolazione.

L’intervento avrà inizio alle 18 di mercoledì 20 giugno e i lavori si concluderanno entro mercoledì 27 giugno. I mezzi pesanti diretti a Palermo dovranno uscire allo svincolo di Enna, percorrere la strada statale 117bis Centrale Sicula, immettersi sulla strada statale 121 Catanese e rientrare in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.

Per i veicoli leggeri invece uscita obbligatoria presso l’area di svincolo Ferrarelle con rientro in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.