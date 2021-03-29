95047

DA MERCOLEDÌ 31 MARZO BIANCAVILLA ZONA ROSSA ED ALTRE 3 CITTA'

A cura di Redazione Redazione
29 marzo 2021 21:24
News
Istituite quattro nuove "zone rosse" con ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Si tratta dei territori comunali di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).

Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e fino al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le secondo abitazioni.
Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione fornita dall'Asp territoriale.

