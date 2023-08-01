DA OGGI 1° AGOSTO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da martedì 1.Per una migliore fruizione del servizio,...

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da martedì 1.

Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale, come nell’esempio:

i cognomi dalla A alla C martedì 1° agosto

dalla D alla K mercoledì 2 agosto

dalla L alla P giovedì 3 agosto

dalla Q alla Z venerdì 4 agosto

Le pensioni di agosto saranno disponibili a partire da martedì 1, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.