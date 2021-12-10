DA OGGI A BELPASSO IL PRIMO “CHRISTMAS VILLAGE”, IL PROGRAMMA

È in arrivo il 1°Belpasso Christmas Village.A Natale ai bambini bisogna regalare soprattutto tutto la "magia". Non occorre andare in Lapponia, o nei famosi mercatini natalizi europei, ai bambini basta...

È in arrivo il 1°Belpasso Christmas Village.

A Natale ai bambini bisogna regalare soprattutto tutto la "magia". Non occorre andare in Lapponia, o nei famosi mercatini natalizi europei, ai bambini basta anche un pizzico di atmosfera per sognare, sorprendersi, essere felici e portare gioia, come loro solo sanno fare, di conseguenza anche ai grandi.

Con questo spirito il Comune di Belpasso- Assessorato alla Cultura, ha patrocinato la prima edizione del Villaggio di Natale organizzato dall'associazione Rosso Cardinale e Mandala Arte Eventi.

Grande attesa per l'inaugurazione in programma il prossimo venerdì 10 dicembre alle ore 18.00, alla presenza del sindaco Daniele Motta, in rappresentanza dell'ARS, Giuseppe Zitelli, alcuni componenti della Giunta Comunale, e naturalmente i referenti tra gli organizzatori.

Il Belpasso Christmas Village, che sarà aperto fino al 9 gennaio 2022, sin dal taglio del nastro accoglierà i primi visitatori che potranno godere di tutte le attrazioni previste dal programma eventi curato in collaborazione tra il Comune e il coordinamento della manifestazione.

Tante attrazioni per i più piccoli a partire dall' immancabile presenza di Babbo Natale che accoglierà le letterine dei più piccoli lasciandosi fotografare per una foto ricordo.

Ma al primo Belpasso Christmas Village ci saranno anche dei laboratori dove i bimbi potranno sperimentare la loro creatività e una mini fattoria dove ammirare teneri animali a cui poter dare da mangiare.

Per i più grandi, invece, oltre ad un mini mercatino di Natale, ci saranno area food e spettacoli da vedere insieme a tutta la famiglia.

PROGRAMMA WEEK END INAUGURALE

Venerdì 10 dicembre

Ore 18:00 inaugurazione e saluti istituzionali e apertura villaggio con visita alla casa di Babbo Natale.

Ore 19:00 spettacolo "Magic Christmas" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 20:00 spettacolo performance fuoco, con Conchita Lombardo Enjoychaotic

Ore 21:30 chiusura villaggio.

Sabato 11 dicembre

Ore 9:30 apertura Christmas Village

Ore 10:00 "Ti racconto la storia di Babbo Natale" (attività per i bambini)

Ore 10:30 "Caro Babbo Natale..." (letterine scritte dai bambini)

Ore 11:00 Animazione

Ore 12:00 Spettacolo "Magic Christmas" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 15:30 fiaba "Ti racconto la storia di Babbo Natale" (attività per i bambini)

Ore 16:00 Attività manuali per i bambini

Ore 16:30 Animazione

Ore 17:00 spettacolo "Magic Christmas" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 19:00 Spettacolo adulti "Anime d'Oriente" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 21:30 chiusura Christmas Village

Domenica 12 dicembre

Ore 9:30 apertura Christmas Village

Ore 10:00 "Ti racconto la storia di Babbo Natale" (attività per i bambini)

Ore 10:30 "Caro Babbo Natale..." (letterine scritte dai bambini)

Ore 11:00 Animazione

Ore 12:00 Spettacolo "Magic Christmas" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 15:30 fiaba "Ti racconto la storia di Babbo Natale" (attività per i bambini)

Ore 16:00 attività manuali per i bambini

Ore 16:30 Animazione

Ore 17:00 spettacolo "Magic Christmas" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 19:00 Spettacolo adulti "Anime d'Oriente" a cura dell'associazione Mandala Arte Eventi

Ore 21:30 chiusura Christmas Village