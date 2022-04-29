DA OGGI CAMBIA LA TV IN SICILIA

E’ arrivata l’ora X per le emittenti televisive siciliane. L’ora dello swich-off. Entro le ore 10 di questo venerdì 29 aprile dovranno spegnere i trasmettitori per passare dal digitale terrestre al di...

E’ arrivata l’ora X per le emittenti televisive siciliane. L’ora dello swich-off. Entro le ore 10 di questo venerdì 29 aprile dovranno spegnere i trasmettitori per passare dal digitale terrestre al digitale terrestre 2. Purtroppo non tutti potranno fare questo passaggio.

Ben 80 emittenti siciliane sono rimaste fuori e dovranno dunque o chiudere definitivamente o ridurre gli organici e tentare la difficile via di internet con lo streaming. Ad aver superato la selezione del bando ministeriale sono state 55 emittenti siciliane, piccole, locali, ma anche regionali. E da questo venerdì si cambia.

Cambiamenti anche per i telespettatori che dovranno risintonizzare il proprio televisore e probabilmente dovranno farlo più volte perché questa fase di transizione inizia oggi e termina la prossima settimana. Sarà la Raiway a veicolare tutti i segnalati delle emittenti televisive siciliane che vengono “sfoltite”, anche in barba all’articolo 21 della Costituzione, per cedere le frequenze alla telefonia mobile al 5G.

Durante il processo di refarming, nei comuni interessati si potrebbero sperimentare nell’arco di un giorno (o in alcuni casi in più giorni, secondo il calendario consultabile in basso), delle problematiche nella ricezione dei canali causate dallo spostamento di frequenza delle emittenti. Questo malfunzionamento non dipende dalla tecnologia del tuo televisore, perché la modalità di trasmissione resta invariata.

Le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’apparato televisivo o il decoder, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna.

Consulta le date della risintonizzazione suddivise per provincia: QUI

Potrebbe essere necessario risintonizzare i canali una o più volte, a seconda delle emittenti.

Approfondisci sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/

ELENCO DELLE emittenti locali, con i relativi LCN, dellee TV siciliane. Ricordiamo che potrebbe accadere che alcune di queste siano visibili solo in alcune province siciliane e non in tutte.

MARCHIOLCN ASSEGNATOANTENNA SICILIA10TELECOLOR11TGS12TRM13VIDEO REGIONE14TELE RENT 7 GOLD15TELE ONE16VIDEO MEDITERRANEO17REI TV18RTP19ONDA TV GIOVANI75CANALE ITALIA 83 EXTRA76CIAK TELESUD77TELESTAR78TVA TELENORMANNA79*RMK TV80*6 SESTARETE TV81TELE NOVA82TVM83TFN84TRIS85Alpa Uno86SICILIA CHANNEL87TELESUD TRAPANI88TELESPAZIO MESSINA89*Tm Telemistretta90*TRC TELE RADIO CANICATTI’91Televideo Agrigento92VIDEOSICILIA93MED194TELE RADIO STUDIO 9895AM SPORT96AGTV97TELE 9098*SICILIA TV 299*VIDEO CALABRIA110TREMEDIA111ODEON24112TCF113TCI114Televallo115ONDA TV116Tele8117PALERMO NEWS118VINTAGE RADIO TV119MI SPOSO TV SICILIA175VIDEO PALERMO176PERSONA TV177SICILIA 24179*RADIO TAORMINA TV180*