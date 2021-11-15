DA OGGI CERTIFICATI ANAGRAFICI GRATIS SENZA RECARSI ALLO SPORTELLO

DA DOMANI CERTIFICATI ANAGRAFICI GRATIS SENZA RECARSI ALLO SPORTELLO

Certificati anagrafe online, da domani sarà attivo il servizio che consentirà ai cittadini di ottenerli, autonomamente e gratuitamente, accedendo alla piattaforma 'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente' (www.anagrafenazionale.interno.it o www.anagrafenazionale.gov.it).

A scaricare in anteprima il primo certificato digitale attraverso la piattaforma è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I cittadini iscritti all’anagrafe, si legge in un comunicato diffuso dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dal ministero dell'Interno e da Sogei, potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello:

Anagrafico di nascita,

Anagrafico di matrimonio,

di Cittadinanza,

di Esistenza in vita,

di Residenza,

di Residenza Aire,

di Stato civile,

di Stato di famiglia,

di Residenza in convivenza,

di Stato di famiglia Aire,

di Stato di famiglia con rapporti di parentela,

di Stato Libero,

Anagrafico di Unione Civile,

di Contratto di Convivenza.

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.

Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Grazie al servizio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, si legge nella nota, "le amministrazioni italiane avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. Con un’anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su Anpr sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all’Inps, alla Motorizzazione civile".

Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

"L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale Anpr è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.

Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini. Per la Pubblica Amministrazione - spiega infine la nota - significa guadagnare in efficienza superando le precedenti frammentazioni, ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni relative ai servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare analisi e statistiche.

Per i cittadini vuol dire accedere a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate, potendo così godere dei propri diritti digitali.

Ma anche risparmiare tempo e risorse, evitando di duplicare informazioni già fornite in precedenza alle diverse amministrazioni che offrono servizi pubblici."