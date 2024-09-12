DA OGGI E' IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE PER FERROVIA E AUTOLINEE

A partire da giovedì 12 settembre 2024, entrano in vigore i nuovi orari delle linee ferroviarie extraurbane e delle autolinee. L'aggiornamento degli orari è stato programmato con l’obiettivo di miglio...

A partire da giovedì 12 settembre 2024, entrano in vigore i nuovi orari delle linee ferroviarie extraurbane e delle autolinee. L'aggiornamento degli orari è stato programmato con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio, rispondendo meglio alle necessità di spostamento dei viaggiatori e ottimizzando i tempi di percorrenza.

I passeggeri sono invitati a consultare le tabelle aggiornate per pianificare i propri spostamenti, evitando disagi e ritardi.

Gli orari completi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito ufficiale della Circumetnea, all’indirizzo: https://www.circumetnea.it/le-nostre-linee/.

Questa modifica segna un ulteriore passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra le diverse località servite, offrendo una maggiore puntualità e un servizio di trasporto più moderno e funzionale.

Si raccomanda agli utenti di verificare con attenzione i nuovi orari e di programmare di conseguenza i propri viaggi.

Link utili: