DA OGGI È POSSIBILE PRENOTARE IL VACCINO IN FARMACIA: ECCO IN QUALI

Sono già 50 le farmacie convenzionate della provincia di Catania che partecipano alla campagna di vaccinazione anti-Covid 19. I cittadini potranno prenotare la vaccinazione a partire da domani, direttamente presso le farmacie aderenti. Da martedì 7 settembre al via le somministrazioni.

L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini, dai 12 anni in su, con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.

«Grazie all’intesa con Federfarma - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza - offriamo ai cittadini una nuova opportunità di vaccinazione sulla quale puntiamo molto. Sono sicuro che il rapporto di fiducia che lega i cittadini al proprio farmacista darà nuova consapevolezza e motivazioni per la vaccinazione».

Sarà somministrato il vaccino Pfizer. Le farmacie riceveranno le dosi dal Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania, diretto dalla dott.ssa Anna Maria D’Agata, che a tal fine ha previsto delle precise procedure di distribuzione e di tracciamento dei flaconi.

Dal 3 settembre le singole farmacie effettueranno i primi ordini di fornitura dei vaccini.

«Siamo contenti - dichiara il presidente di Federfarma Catania, dott. Gioacchino Nicolosi - di poter dare ai cittadini la notizia che a brevissimo partiranno le vaccinazioni nelle farmacie, un altro luogo dove si potrà essere vaccinati 365 giorni l’anno.

I farmacisti eseguiranno, secondo i protocolli definiti dagli accordi nazionale e regionale, dapprima l’anamnesi del paziente e successivamente l’inoculazione del vaccino. Provvederanno, infine, a registrare la vaccinazione sulla piattaforma fornita dalla Regione Siciliana.

«Voglio ringraziare i farmacistici per la loro convinta adesione alla campagna di vaccinazione e per la grande disponibilità espressa - aggiunge il dr. Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania -. I farmacisti, così come i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, rappresentano per noi un partner imprescindibile per garantire ancora maggiore capillarità sul territorio e facilità d’accesso alla vaccinazione».

Ogni farmacia aderente definirà la propria agenda di lavoro.

Per prenotare la vaccinazione, come già anticipato, i cittadini interessati dovranno rivolgersi direttamente alla farmacia di fiducia.

«L’adesione delle farmacie alla campagna vaccinale - commenta il dr. Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid, area metropolitana di Catania - darà un contributo importante al raggiungimento del target, sia perché smista e agevola l’utenza che sceglierà la farmacia per la somministrazione del siero, sia per il ruolo chiave del farmacista di fiducia nel promuovere la vaccinazione, pertanto affine a quello del medico di famiglia».

L’elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è visionabile sul sito aspct.it, consultando la pagina dedicata al seguente link: https://www.aspct.it/Comunicazione/Coronavirus.aspx.

DA OGGI È POSSIBILE PRENOTARE IL VACCINO IN FARMACIA: ECCO IN QUALI

