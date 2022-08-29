DA OGGI FINO AL 2 SETTEMBRE, PARZIALE CHIUSURA DELLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO. PROBABILE RALLENTAMENTI
Da oggi 29 Agosto 2022 avranno inizio i lavori di risagomatura del manto di asfalto sullo svincolo della Tangenziale Ovest – Monte Po’ via Felice Fontana di competenza del Comune di Misterbianco che avranno termine il prossimo due settembre.
Al fine di disciplinare la circolazione l’Amministrazione comunale ha emanato una apposita ordinanza di istituzione della chiusura parziale della SS 121 nel tratto interessato e precisamente:
- parzializzazione delle corsie di marcia e di sorpasso di via Felice Fontana in ambedue le carreggiate di marcia (direzione Catania e direzione autostrada Messina - Siracusa);
- svincolo tangenziale direzione E45;
- bretella di collegamento dello svincolo direzione Catania;
- bretella di collegamento da Catania alla rotonda dello svincolo di Misterbianco;
Il tratto stradale di cui sopra sarà messo in sicurezza mediante adeguata recinzione di cantiere e presegnalato mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.