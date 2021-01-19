DA OGGI IN VIGORE L’AUMENTO DEL LIMITE DELLA VELOCITÀ DA 50 A 70KM/H SU VIA ALDO MORO EX SS 121 IN DIREZIONE PATERNÒ

Con l’installazione della nuova segnaletica verticale e la redazione del relativo verbale entra in vigore da stamani l’ordinanza n. 4 del 12 gennaio scorso che ha aumentato da 50 a 70 Km/h il limite m...

Con l’installazione della nuova segnaletica verticale e la redazione del relativo verbale entra in vigore da stamani l’ordinanza n. 4 del 12 gennaio scorso che ha aumentato da 50 a 70 Km/h il limite massimo di velocità su via Aldo Moro, ex SS 121, in direzione Paternò.

Il nuovo limite di velocità uniforma, su entrambe le due carreggiate della scorrimento veloce che collega Catania con Paternò attraversando Misterbianco, il limite che precedentemente era stato fissato in 70 Km/h in direzione Catania ed in 50 Km/h in direzione Paternò facendo sorgere diverse perplessità negli automobilisti in transito dal momento che erano stati installati in entrambe le corsie gli autovelox attivi 24 ore su 24.

Le postazioni di controllo degli autovelox sono regolarmente segnalate da appositi cartelli previsti dal codice della strada e si trovano al km 6 +300 in direzione Misterbianco - Paternò ed al km 7 + 100 in direzione Paternò – Catania.