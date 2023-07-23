DA OGGI LE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA. IL PROGRAMMA

Continuano i sorvoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale “AM ringrazia l’Italia” durante i trasferimenti per le Manifestazioni Aeree. Nei prossimi giorni, la PAN, in occasione dell’Air Show in progra...

Continuano i sorvoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale “AM ringrazia l’Italia” durante i trasferimenti per le Manifestazioni Aeree. Nei prossimi giorni, la PAN, in occasione dell’Air Show in programma domenica 23 luglio a Donnalucata (Scicli) sorvolerà Palermo, Pantelleria e Lampedusa.

Domenica 23 luglio, tra le 15.30 e le 19.30, sul lungomare di Donnalucata ci sara la manifestazione “Donnalucata AirShow” .

Lunedì 24 luglio la PAN ripartirà dall’aeroporto di Comiso in direzione Pantelleria passando da Palermo dove effettuerà il sorvolo tra le 09.30 e le 11.30 per poi raggiungere l’isola di Pantelleria per il sorvolo tra le 14.00 e le 16.00 e dove la Pattuglia si fermerà fino a venerdì 28 luglio, data del successivo trasferimento per la Manifestazione Aerea a Reggio Calabria prevista per il 30 luglio.

Mercoledì 26 luglio, la formazione degli 10+1 MB339 decollerà dall’aeroporto Pantelleria per dirigersi sull’isola di Lampedusa per il sorvolo previsto tra le 09.30 e le 11.30 per poi rientrare sull’aeroporto di partenza.

Sabato 29 e domenica 30 luglio sarà istituita zona temporaneamente riservata su Reggio Calabria (aeroporto incluso nell’area) fino a 10.000 piedi AGL dalle 14.30 alle 19.00 locali. Il traffico VFR dovrà evitare l’area.