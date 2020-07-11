DA OGGI PARTE LA RINCORSA ALLA A1 DEI RED SOX PATERNO'
È tutto pronto per l’inizio del Campionato di Serie A2 Baseball, che scatterà ufficialmente oggi 11 luglio e domenica 12 luglio. Al via 19 squadre, divise in 4 gironi di cui tre (A, C e D) a cinque squadre ed uno (B) a quattro.
Inizia la ricorsa alla A1 dei Red Sox di Paternò che ieri sono partiti alla volta di Firenze per l'esordio dove disputeranno oggi e domani la 1°giornata di Serie A2 di Baseball a livello Nazionale contro CSO Panamed Firenze.
I Red Sox sono inseriti nel girone D insieme al CSO Panamed Firenze, Jolly Roger Grosseto Baseball, WiPlanet Montefiascone, Nettuno B. C. 1945 e Paternò Red Sox.
La formula prevede che parteciperanno alle fasi finali (in programma fra 10 e 17 ottobre) le prime classificate di ogni girone, per determinare poi la vincitrice del campionato e le due squadre che disputeranno il campionato di A1 2021. Considerate la particolarità di una stagione influenzata dai disagi e dalle difficoltà causate dal Covid-19, per questa stagione, per quanto riguarda esclusivamente il Girone A, le partite si disputeranno sulla distanza di 7 riprese.
Di seguito la composizione dei gironi.
Girone A
Bollate B. C 1959, Brescia Baseball, Cagliari Baseball Club, Senago Milano United e BC Settimo. Si partirà dalla quinta giornata di andata: Bollate-Brescia Baseball; Senago Milano United-BC Settimo; riposa Cagliari Baseball.
Girone B
Bolzano B. C., Sultan Metalco Dragons Castelfranco, Comcor Modena e Tecnovap Verona.
Girone C
Bologna Athletics, Longbridge 2000, Firenze Viola Supersport Fiorentina, Ciemme Oltretorrente e Salumificio Fontana Ermes Sala Baganza.
Girone D
CSO Panamed Firenze, Jolly Roger Grosseto Baseball, WiPlanet Montefiascone, Nettuno B. C. 1945 e Paternò Red Sox.
Si partirà dalla quinta giornata: CSO Panamed Firenze-Paternò Red Sox; WiPlanet Montefiascone-Jolly Roger Grosseto. Riposa: Nettuno B. C. 1945.