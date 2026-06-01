☀️ Da oggi parte l’estate meteorologica in Sicilia: arriva il primo caldo africano

Sole e alta pressione su tutta l’Isola: da mercoledì attesa una nuova impennata termica con clima pienamente estivo soprattutto nelle aree interne della Sicilia.

Da oggi prende ufficialmente il via l’estate meteorologica e in Sicilia l’esordio sarà nel segno del bel tempo e delle temperature in aumento. L’alta pressione continuerà infatti a dominare gran parte del Centro-Sud, garantendo giornate stabili, cieli sereni e clima sempre più caldo.

Secondo le previsioni, tra martedì e mercoledì l’anticiclone riceverà anche un contributo africano a causa del passaggio di una perturbazione atlantica sul Nord Italia. Questo richiamerà correnti più calde provenienti dal Nord Africa, favorendo un ulteriore rialzo delle temperature su tutta l’Isola.

Lunedì 1 giugno

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Previsti cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento pomeridiano nelle aree interne ma senza fenomeni significativi.

Le temperature resteranno generalmente stazionarie, con punte fino a +31/+32°C sulla Piana di Catania.

Venti deboli a regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi.

Martedì 2 giugno

Anche la Festa della Repubblica sarà accompagnata dal bel tempo. Cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Sicilia, mentre nel pomeriggio qualche nube interesserà Nebrodi ed Etna senza precipitazioni.

Temperature ancora elevate, con valori massimi fino a +31/+32°C nelle zone interne.

Venti deboli e mari generalmente poco mossi.

Mercoledì 3 giugno

A metà settimana è atteso un ulteriore aumento termico. Il cielo si presenterà poco nuvoloso con il passaggio di velature e nubi alte da ovest, mentre tra pomeriggio e sera la nuvolosità potrà aumentare sul settore occidentale dell’Isola.

Le temperature saranno in ulteriore rialzo con punte fino a +33/+34°C nelle aree interne della Sicilia.

Venti deboli dai quadranti meridionali, mari poco mossi con Ionio localmente mosso.

L’estate meteorologica, dunque, debutta con uno scenario tipicamente estivo: sole prevalente, clima stabile e caldo in progressivo aumento su tutta la regione.