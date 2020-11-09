DA OGGI SCATTA BONUS DA 500 EURO PER ACQUISTO PC, TABLET E INTERNET
Parte oggi il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di Internet a banda ultralarga e un tablet o pc.Il voucher è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 20.000 euro che possono da ora rivolgersi ad...
Parte oggi il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di Internet a banda ultralarga e un tablet o pc.
Il voucher è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 20.000 euro che possono da ora rivolgersi ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel Italia.
Il bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet.
La distribuzione dei 500 euro varia in base all'offerta dell'operatore con dei limiti previsti dalla normativa: lo sconto sui servizi di connettività può valere tra 200 e 400 euro, mentre quello su personal computer o tablet può essere compreso tra 100 e 300 euro.
I due canali viaggiano insieme: il contributo per l'acquisto di pc o tablet è infatti erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.
Il beneficiario dovrà interfacciarsi direttamente con l'operatore di telecomunicazioni che partecipa all'iniziativa, utilizzando i normali canali di vendita.
Non sarà quindi necessaria alcuna registrazione sui siti gestiti da Infratel Italia.
Con gli operatori bisognerà invece sottoscrivere un contratto di durata minima di 1 anno, certificando di avere un reddito Isee inferiore a 20.000 euro. La misura intende incentivare la fruizione di servizi a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale.