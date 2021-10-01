DA OGGI SI ACCEDE AI SERVIZI ON LINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOLO CON LO SPID

Da oggi venerdì 1° ottobre, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, i servizi online delle pubbliche amministrazioni italiane saranno accessibili solo con il sistema...

Da oggi venerdì 1° ottobre, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, i servizi online delle pubbliche amministrazioni italiane saranno accessibili solo con il sistema di identità digitale (Spid) o con la carta d’identità elettronica (Cie): non sarà più possibile accedere con vecchi username o password rilasciati dalle singole amministrazioni.

COME ATTIVO LO SPID?

Per richiedere le proprie credenziali Spid è necessario essere maggiorenni e seguire alcuni passaggi:

– Scegli il fornitore: si tratta di Identity Provider accreditati che offrono diverse modalità di registrazione, gratuitamente o a pagamento. Fai la tua scelta in base a eventuali costi, in base ai livelli di sicurezza di cui hai bisogno (sono tre in totale) e alle modalità di riconoscimento. Sul sito Agenzia per l’Italia Digitale dedicato a Spid è disponibile uno schema semplificato con il confronto tra i servizi offerti dagli Identity Provider.

– Inserisci i dati anagrafici: segui il percorso sul sito dell’operatore scelto, inserisci i tuoi dati e crea le credenziali Spid; ti serviranno carta d’identità o passaporto o patente (può essere necessario fotografarli e allegarli); tessera sanitaria con codice fiscale. Serve inoltre un numero di cellulare e un indirizzo mail.

– Effettua il riconoscimento: Spid viene confermata soltanto dopo l’identificazione che può avvenire tramite webcam, di persona prendendo appuntamento presso uno degli uffici del provider, tramite firma digitale o utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In alternativa ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere gratuitamente le procedure per identificarsi e consentire il rilascio successivo di SPID.

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito.

COME OTTENGO LA CIE?

La Carta di Identità Elettronica è un documento di identificazione emesso dal Ministero dell’Interno, dotata di avanzate tecnologie di sicurezza e anticontraffazione.

La puoi richiedere alla scadenza della tua vecchia carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il tuo Comune di residenza