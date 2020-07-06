DA OGGI TORNA OPERATIVA LA POSTA DI VIA BELLINI

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel Catanese. A partire da oggi tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di via Sebastiano Catania e, in provincia, di via V...

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel Catanese. A partire da oggi tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di via Sebastiano Catania e, in provincia, di via Vincenzo Bellini a Paternò. I due uffici postali osservano gli orari di apertura dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La riapertura degli uffici postali della provincia di Catania è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono disponibili sul sito www.poste.it.