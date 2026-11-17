Da Paternò al mondo del cinema: Longo e Borzì protagonisti del cortometraggio “Husky”

Salvatore Pio Anton Longo e Barbara Borzì hanno curato la ricostruzione scenografica della Sicilia del 1943 nel film diretto da Vito Mistretta.

Due giovani talenti di Paternò si fanno strada nel mondo del cinema, contribuendo alla realizzazione di un progetto che racconta una pagina importante della storia siciliana. Si tratta di Salvatore Pio Anton Longo e Barbara Borzì, che hanno lavorato alla scenografia di “Husky”, cortometraggio storico diretto dal regista menfitano Vito Mistretta.

I due paternesi, appartenenti al corso di Scenografia del Dramma Antico dell'Accademia di Belle Arti di Catania, hanno contribuito alla ricostruzione degli ambienti della Sicilia del 1943, durante la Seconda guerra mondiale, attraverso un lavoro attento ai particolari e alla fedeltà storica.

Particolare attenzione è stata dedicata a un antico casolare di Burgio, scelto per rappresentare l'abitazione del contadino Don Ciccio. Qui Longo e Borzì hanno ricreato la vita quotidiana dell'epoca utilizzando oggetti semplici e consumati dal tempo: sacchi di iuta, cesti intrecciati, padelle in ferro battuto, zappe e rastrelli in legno. Anche le immagini dei santi e il ritratto di Mussolini alle pareti contribuiscono a raccontare le contraddizioni di quegli anni.

Il lavoro scenografico ha interessato anche gli ambienti esterni, tra spiagge, un ponte di ferro e i ruderi di Poggioreale, dove è stato necessario nascondere gli elementi moderni per restituire allo spettatore le atmosfere del passato.

“Husky” nasce da una celebre fotografia del fotoreporter Robert Capa, che ritrae un anziano contadino siciliano mentre indica la strada a un soldato americano durante lo sbarco alleato del 1943.

Per il regista Vito Mistretta, quell'immagine rappresenta anche un ricordo d'infanzia: era appesa nella casa della nonna, che gli raccontava spesso episodi della Seconda guerra mondiale. Da quel ricordo è nata l'idea di trasformare la fotografia in un racconto cinematografico.

Il cortometraggio unisce così storia, memoria e cinema, con un importante contributo artistico dei due giovani scenografi di Paternò, che attraverso il loro lavoro hanno partecipato alla ricostruzione di un periodo fondamentale della storia della Sicilia.