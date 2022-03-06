DA PATERNO' LA STORIA DI DI ROSALBA E SEBASTIANO IERI SERA A "C'E' POSTA PER TE"

Ieri sera é andata in onda su canale 5 l'ottava puntata di "C’è posta per te" tra i protagonisti c’è stata la storia di Valeria e Angelo che si sono rivolti al programma di Maria De Filippi per ri...

A far nascere i dissapori tra le due parti, come spesso accade, sono questioni di denaro: si parla di prestiti, di un’auto da acquistare, di denaro dato e di un matrimonio che Rosalba e Sebastiano avrebbero voluto celebrare nella location in cui si è celebrato quello di Chiara Ferragni e Fedez. Questo denaro ha scatenato liti e parole forti a causa delle quali c’è poi stato un allontanamento.

Inoltre, secondo quanto ha raccontato Sebastiano, i genitori di lei hanno usato parole fortissime contro di lui per un litigio tra i giovani che si erano anche lasciati, poco prima del matrimonio.

Dopo una lunga discussione è stato proprio Angelo a dire: “Lasciamoli crescere ancora un po’“.

Purtroppo i quattro hanno continuato a rilanciarsi accuse vicendevoli sempre per soldi, non trovando un punto in comune tra le due parti, né, quindi, la possibilità di una riappacificazione tanto che Maria De Filippi ha messo fine alla discussione portando alla chiusura della busta.