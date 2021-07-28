DA PIANO TAVOLA ALLE PREFINALI NAZIONALI DI MISS GRAND PRIX

C’è anche una 17enne di Piano Tavola (CT) tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021.Gaia Pedicona, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della...

Gaia Pedicona, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Gaia, l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia.

In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Gaia Pedicona il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.