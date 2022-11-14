DA QUESTA NOTTE FINO AL 30 NOVEMBRE SVINCOLO SAN GREGORIO DELLA TANGENZIALE CHIUSO DI NOTTE

Da questa notte e sino al 30 novembre, lo svincolo di San Gregorio della Tangenziale Ovest di Catania sarà oggetto di interventi finalizzati alla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza.Per...

Da questa notte e sino al 30 novembre, lo svincolo di San Gregorio della Tangenziale Ovest di Catania sarà oggetto di interventi finalizzati alla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza.

Per effetto di tali interventi, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, saranno chiuse la rampa utilizzata dai veicoli provenienti da Catania centro e diretti a Siracusa e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Catania Centro.

I percorsi alternativi saranno indicati da apposita segnaletica installata in loco.

