Da questa sera lavori notturni sulla Tangenziale di Catania: limitazioni al traffico fino a metà novembre

Catania, 6 ottobre 2025 – A partire da questa sera e fino al 14 novembre prossimo, lungo la Tangenziale di Catania verranno effettuati lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza.

Gli interventi saranno eseguiti in fascia oraria notturna, dalle 21:00 alle 6:00, e interesseranno tratti saltuari compresi tra lo svincolo di San Giorgio e quello di Passo Martino, in entrambe le direzioni (Siracusa e Messina).

Per consentire le lavorazioni, sarà chiusa la sola corsia di marcia, mentre resteranno sempre percorribili la corsia di sorpasso e quella di emergenza, così da garantire la sicurezza e la scorrevolezza del traffico.

Il provvedimento, disposto da Anas, società del Polo Infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, non sarà attivo nei giorni festivi e prefestivi, proprio per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

Anas ricorda inoltre l’importanza di una guida responsabile:

“Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga: per la tua sicurezza e quella degli altri”

(guidaebasta.it).